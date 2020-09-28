نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وصيغة خطاب الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاعتراض على المخالفات المرورية ، هو أكثر ما يهم المواطن السعودي وكذلك المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أنه تقوم الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع منصة أبشر الإلكترونية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية منها تجديد رخصة القيادة وكذلك الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات والكثير من الخدمات الأخرى التي تخص قطاع المرور السعودي، وذلك في سبيل تقديم خدمة إلكترونية توفيراً للوقت والجهد والمعاناة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وكذلك العمل على راحة المواطن أو المقيم، وفي هذا المقال سوف نتناول معاً كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً عبر منصة أبشر وكذلك أفضل صيغة لتقديم خطاب أعتراض على المخالفات.

أهم الشروط الواجب توافرها لتقديم أعتراض على المخالفات

يجب توافر عدة شروط لكي تستحق التقديم على طلب لإعادة النظر بشأن المخالفات المرورية وهي كالتالي:

يجب أن يكون الاعتراض خلال موعد وأقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة.

يجب أن لا تكون المخالفة المراد الاعتراض عليها قد سبق وقمت بسداد قيمة الغرامة.

يجب أن يكون طلب الاعتراض مقدماً مرة واحده فقط عن تلك المخالفة ولا يجوز تقديم أكثر من طلب.

لا يجوز تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية التي تم تحريرها قبل تفعيل الخدمات الإلكترونية.

لا يجوز تقديم طلب الاعتراض إلكترونياً ولكن يقدم إلى مديرية المرور التابعة لك يدوياً.

ولكن لكي يتم الاعتراض على المخالفة المرورية يجب أولاً معرفة قيمة تلك المخالفة ومكان تحريرها، ويمكن الاستعلام عن تلك المخالفات عبر بوابة أبشر وسوف نقوم بشرح كيفية الاستعلام تيسراً لكم.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

يجب على طالب الخدمة تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمنصة ابشر.

بعد تسجيل الدخول الذهاب إلى القائمة المنسدلة الجانبية واختيار خدماتي ثم قطاع المرور.

ثم من قائمة الخدمات المرورية نختار الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية المدني.

تقوم بكتابة كافة البيانات الصحيحة ثم الضغط على زر عرض.

في حالة وجود ثمة مخالفات سوف تظهر لك جميع بيانات المخالفة.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً

يمكن للمخالف التظلم من المخالفة وتقديم خطاب الاعتراض عبر نظامين مختلفين، إما عن طريق نظام ساهر أو عن طريق منصة أبشر كما سوف نوضح لكم عن طريق الخطوات التالية:

يقوم المخالف بتسجيل الدخول على منصة أبشر.

ثم اختيار من القائمة الجانبية خدماتي ثم المرور.

ثم يقوم باختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

نقوم بكتابة بيانات المخالفة التي ترغب في تقديم الاعتراض عليها في صورة طلب، ثم الضغط على زر إرسال.

بعد أن يتم إرسال طلب الاعتراض سوف تصلك رسالة نصية على الهاتف بقبول الاعتراض أو رفض الطلب.

صيغة خطاب أعتراض على المخالفات

السيد/مدير مرور مدينة ….. تحية طيبة وبعد. Advertisements مقدمة لسيادتكم المواطن/المقيم (قم بكتابة أسمك) بخصوص المخالفة مرور رقم….. وقيمتها ……. الموضوع حيث أنه وبتاريخ …../……./……. فوجئت بتحرير المخالفة رقم …… والتي تبلغ قيمتها …… والمحررة ضدي في مدينة ……. منطقة……..، وبعد الاستفسار عن المخالفة المذكورة وبعد التحقق منها تبين أنني لم احقق تلك المخالفة وذلك للأسباب الأتية: (قم بكتابة الأسباب المناسبة التي تثبت أنك لم تقم بتلك المخالفة كمثال حالة عدم وجودك في البلاد في ذات الوقت والتاريخ أو كان شخص أخر يستقل سيارتك). ولهذه الأسباب أرجوا من سيادتكم إعادة النظر مرة أخرى بشأن المخالفة المذكورة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير. مقدمة لسيادتكم

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص المخالفات المرورية وطريقة الاستعلام عنها وتقديم الاعتراض عن تلك المخالفات، وسوف نواليكم بالتحديثات.