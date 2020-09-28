احتفال جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم و علومه بالأحساء بذكرى اليوم الوطني( 90 )

دوت الخليج – منار علي

أقامت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم و علومه بالأحساء احتفالاً بذكرى اليوم الوطني( 90 ) في يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر بمقر الجمعية.

وقدم رئيس الهيئة الإشرافية د. خالد بن جاسم البريكان كلمة ذكر فيها المناسبة العظيمة لهذا اليوم وماتحقق على أرض الوطن المبارك من التكامل والوحدة بين ولاة الأمر حفظهم الله وأبنائهم المواطنين حامداً الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به من نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة كما رفع أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويديم عزهم وأن يؤيدهم بنصره وتوفيقه لمافيه الخير للوطن والمواطن..

كما ألقى المدير التنفيذي الأستاذ عارف بن عبدالعزيز الحمام كلمة تضمنت لمحات تاريخية عن الوطن وأن اليوم الوطني يعد من الأيام المهمة التي يجب أن نبتهج بها ونشكر الله فيها على نعمة الأمن والأمان في هذه المناسبة التاريخية .

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كما سأل نائب المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن ناصر الخميس الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وأمننا ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والإسلام والمسلمين.

بعد ذلك سطر منسوبي ومنسوبات الجمعية عبارات عن حب الوطن وتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية.