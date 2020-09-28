نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية ممن المستفيدين من هذه الخدمة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “الموارد البشرية حالياً”، والتي من خلالها يتم الاستفسار عن خدمات عديدة منها الاستعلام عن المساعدات المقطوعة “مقطوعة الضمان” وموعد الصرف الذي تأخر كثيراً على المستفيدين منه، وعن متى ينزل راتب الضمان فهو على عكس المساعدة المقطوعة التي ليس لها موعد محدد بغير الضمان له مواعيد للإيداع كل شهر هجري للفئات المستحقة المسّجلون ضمن الأسماء المتواجدة في القائمة بالنظام القائم.

خدمات الضمان الاجتماعي

يعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للفئات المستحقة الحصول على راتب من الضمان ممن هم أشد احتياجاً للمال، ممن ليس لهم أحد وكبار السن، فضلاً عن الأرامل والأيتام والمطلقات والمجهورة، المتقاعدين، كما يقدم المساعدات المقطوعة التي هي تصرف على فترات متقطعة وليس بوقت معين، كما يوفر الضمان وظائف للعاطلين عن العمل، كل هذا بجانب حفظ حقوق المعاقين وذلك يتم من خلال سلم إعانات التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام، وموعد الصرف عبر الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية كل هذا متوفر عبر خدمات وزارة الموارد البشرية التي تشمل أيضاً خدمات الوافدين منها استعلام موظف وافد ونقل الكفالة بدون موافقة الكفيل..وغيرها العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع.

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الفئات المستحقة راتب الضمان الاجتماعي

الأرامل والأيتام والمطلقات والمهجورة.

كل من وصل إلى عمر الشيخوخة (رجال ونساء).

الذين لديهم عجز سواء دائم أو مؤقت، والأمراض التي تمنع من القدرة على العمل.

زوجات مدمني المخدرات.

الأسر المعلقة التي عائلها غائب لأي سبب من الأسباب أو مفقود.

أسرة السجين الذي قد مضى على سجنه أكثر من 6 شهور متتالية تستحق الحصول على راتب الضمان الاجتماعي.

الفتاة الغير متزوجة من تجاوزت الـ18 عام أو اليتيمة وليس لها عائل.

كم راتب الضمان الاجتماعي

من الفئات المستحقة تكون الرواتب على النحو التالي:-

يحصل الفرد على راتب بقيمة 1000 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فردين تتقاضى راتب الضمان على نحو 1285 ريال.

الأسرة المكونة من 3 أفراد يصل راتبها إلى 1570 ريال.

الأسرة 4 أفراد تحصل على 1855 ريال.

الـ5 أفراد في الأسرة يحصلون على راتب 2140 ريال.

أما الأسر المكونة من 6 أفراد تحصل على راتب ضمان نحو 2420 ريال سعودي.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد

راتب الضمان متى ينزل؟ السؤال الأكثر تداولاً في السعودية، وذلك يتم عبر رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد برقم السجل المدني أو برقم الهوية ورقم الضمان عبر وزارة الموارد البشرية، والتي ناشدت جميع المستفيدين بضرورة تحديث بيانات الضمان من أجل الحصول على الراتب بصورة مستمرة.

متى ينزل راتب الضمان؟

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي على ما تم تحديده كالتالي:-