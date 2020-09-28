نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات تجديد رخصة القيادة بالسعودية وفترة سماح التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات تجديد رخصة القيادة بالسعودية يقبل عدد كبير من قاطني المملكة العربية السعودية سواء أكانوا من المواطنين السعوديين أو الوافدين على تجديد رخصة القيادة السعودية وذلك في موعد فترة السماح لتجديد رخصة القيادة ولضمان عدم وقوعهم تحت طائلة مخالفة عدم تجديد رخصة القيادة وفيما يلي سوف نتعرف على الإجراءات التي يجب اتباعها لتجديد رخصة القيادة وطريقة تجديدها.

إجراءات تجديد رخصة القيادة بالسعودية

قامت السلطات السعودية بإصدار تعليمات بضرورة أن يقوم المواطن أو الوافد بتجديد رخصة القيادة الخاصة به قبل انتهائها وإلا فإنه يتم توقيع الغرامة المالية في حالة انتهاء صلاحية الرخصة بعد مضي ستون يومًا من انتهائها، وحتى لا يقع صاحب الرخصة تحت طائلة المخالفات لذا فإن العديد من الأفراد يبحثون عن إجراءات تجديد رخصة القيادة بالسعودية وكذلك مكان تجديد رخصة القيادة وهذا ما سوف نتعرف عليه.

Advertisements

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

دفع الرسوم الخاصة بالمخالفات أن وجدت ودفع الرسوم الخاصة بالتجديد ففي حالة التجديد لمدة عامين يتم دفع رسوم تقدر بثمانون ريال، وفي حالة ما كان التجديد لمدة خمسة سنوات فتكون الرسوم المقررة مائتان ريال سعودي، ويتم دفع مبلغ قدرة أربعمائة ريال سعودي في حالة ما كان التجديد لمدة عشرة سنوات.

أن يتم مراجعة مكتب المرور للحصول على الرخصة المجددة بحد أقصي أسبوع من ميعاد التسليم وإلا سوف يتم دفع غرامة قدرها مائة ريال سعودي.

يجب إرسال صورة شخصية للمواطن السعودي إلي مكتب الأحوال المدنية، وكذلك في حالة ما كان طالب التجديد من الوافدين فإنه يقوم بإرسال صورة شخصية إلى مكتب الجوازات.

يتم تسليم الرخصة المنتهية في موعد استلام الرخصة الجديدة.

خطوات تجديد الرخصة من منصة أبشر

الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة أبشر.

ومن ثم اختيار خدمات الأفراد.

يتم اختيار خدمات المرور من قائمة الخدمات.

الضغط على كلمة تجديد رخصة القيادة، ومن ثم يتم الضغط على كلمة بدء تنفيذ الخدمة.

بعد ذلك يتم طلب تحديد نوع الرخصة، والانتقال لصفحة المعلومات الخاصة بمقدم الطلب يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويتم بعد ذلك الضغط على كلمة التالي.

تظهر بعد ذلك عدة طرق لتوصيل الرخصة الجديد يتم الاختيار ما بينها سواء يدويًا أو من خلال البريد.

فترة السماح لتجديد رخصة القيادة

يمكن للفرد لتجنب دفع الغرامات أن يقوم بتجديد الرخصة الخاصة به خلال فترة السماح والتي تكون بحد أقصي ستون يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة، وفي حالة ما قد مضي ثلاثة سنوات على صاحب الرخصة ولم يقم بتجديدها فإنه يكون عليه أن يقدم طلب للحصول على رخصة جديدة حيث أن القديمة تكون قد سقطت صلاحيتها للاستخدام ويبدأ المواطن أو الوافد بإجراءات استخراج رخصة قيادة سعودية .

خدمات منصة أبشر

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات المختلفة والمتميزة التي يحتاجها الأفراد من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية سواء أكانوا من المواطنين الأصليين أو الوافدين فمن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة ، والاستعلام عن مخالفات المرور ، بالإضافة إلي خدمات الجوازات المختلفة التي تسهل على المواطنين لاستخراج العديد من الوثائق المختلفة.