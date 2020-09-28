نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على التحديث الأخير لرسوم تجديد الإقامة، والتأشيرات، ونقل الكفالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف معنا على التحديث الأخير للجوازات السعودية حيث أصدرت جوازات المملكة العربية السعودية بيان به أسعار رسوم تجديد الإقامة والمصاريف الواجب سدادها للوافدين، والمرافقين، والتابعين التي تم إضافتها مؤخرا داخل المملكة، وهذا على أن يتم إضافة رسوم تجديد الإقامة للوافدين، وهم من تتواجد ضمن هوايتهم تابعين، ومرافقين، وعملهم ضمن القطاع الخاص، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف علي التحديث الأخير لرسوم تجديد الاقامة .

أولا الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم رسوم

• الطلبة التي لديهم تأشيرة دراسية يتم تجديد الإقامة بلا رسوم.

• التابعين من مواليد السعودية يتم إضافتهم بلا رسوم.

• تأشيرة الخروج النهائي من المملكة بلا رسوم.

ثانيا رسوم تجديد الإقامة، والتأشيرات، ونقل الكفالة

• 600 ريال سعودي علي تجديد وإصدار جواز سفر سعودي لمدة 10 سنوات.

• 300 ريال سعودي علي تجديد وإصدار جواز سفر سعودي لمدة 5 سنوات.

• 200 ريال سعودي رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة مرة واحدة للفرد لمدة شهرين، كما يوجد سوم 100 ريال سعودي لكل شهر إضافي.

• 100 ريال سعودي لتقشير الزيارة العائلية عند التمديد.

• 2000 ريال سعودي رسوم تأشيرة دخول السعودية لمدة 3 أشهر لمرة واحدة و3000 ريال للدخول المتعدد لمدة 6 أشهر.

• 300 ريال سعودي رسوم تأشيرة المرور عبر أراضي المملكة.

• 2000 ريال سعودي لأول مرة نقل كفالة.

• 4000 ريال سعودي لثاني مرة نقل كفالة.

• 6000 ريال سعودي لثالث مرة نقل كفالة.

كما تم فرض رسوم إضافية علي المقيمين داخل السعودية وهي

• 300 ريال سعودي رسوم تأشيرة خروج وعودة متعددة لمدة 3 أشهر.

• 600 ريال سعودي رسوم إصدار وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية.

• 1000 ريال سعودي لإضافة تابع مولود خارج المملكة.

• 650 ريال سعودي رسوم تعديل المهنة للوافدين.