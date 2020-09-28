الهيئة العالمية للمنشآت الصحية (GHA) تعتمد مركز الأمير سلطان بالأحساء

الأحساء – جاسم العبود اعتمدت الهيئة العالمية للمنشآت الصحية بالولايات المتحدة الامريكية (GHA) مؤخرا مركز الامير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء، ليصبح بذلك أول مركز معتمد لدى الهيئة في تطبيق معايير السلامة للمرضى والعاملين وتحقيق كامل المعايير التي تختص بفيروس كورونا COVID-19. يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب يقدم خدمات الرعاية الصحية القلبية المتخصصة بسعة سريرية تبلغ 73 سريراً, وقد شهد خلال العامين الماضيين نجاح في إجراء عدد 33 عملية زراعة قلب صناعي بنسبة نجاح 100%، مع إدراج تقنية الكي بالقسطرة لعلاج اضطرابات القلب الكهربائية.

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