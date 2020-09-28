الحصيني: حالة مطرية تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر عدة أيام على هذه المناطق

بلادي – الرياض :توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تتشكَل ‏حالة جوية ممطرة، اعتبارًا من غد (الثلاثاء)، ‏تستمر لعدة أيام.‏

وأشار إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة من خفيفة إلى شبه ‏قوية، وتشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير ‏وجازان.‏

وأوضح أن الحالة الممطرة ستمتد لتشمل أجزاء من الكويت وقطر والإمارات ‏وسلطنة عمان واليمن، وقد تتشكل معها السيول.‏