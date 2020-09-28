الحصيني: حالة مطرية تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر عدة أيام على هذه المناطق

بلادي – الرياض :توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تتشكَل حالة جوية ممطرة، اعتبارًا من غد (الثلاثاء)، تستمر لعدة أيام.
وأشار إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة من خفيفة إلى شبه قوية، وتشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.
وأوضح أن الحالة الممطرة ستمتد لتشمل أجزاء من الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن، وقد تتشكل معها السيول.
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