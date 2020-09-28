استثناء مخططات أراضي المنح من شرط تقديم شهادة تنسيق الكهرباء لإصدار رخص البناء

بلادي – الرياض :وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات التابعة لها بإلغاء شرط تقديم شهادة تنسيق الكهرباء من أجل الحصول على رخص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الخاصة بمخططات أراضي المنح.

وجاء توجيه الوزارة، بناء على تعميم صادر عن وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، بشأن إعفاء مخططات أراضي المنح من شرط تقديم شهادة تنسيق الكهرباء لتمكين المستفيدين من إصدار رخص البناء.

ونوه التعميم الموجه إلى الأمانات بأن وزارة الإسكان تواصل التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء ووزارة الطاقة من أجل إيصال الخدمة الكهربائية إلى المشاريع.