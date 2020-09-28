نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح.. رابط تنزيل برنامج اعتمرنا لتأدية العمرة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل برنامج اعتمرنا ، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تشغيل تطبيق اعتمرنا من أجل تأدية مناسك العمرة، وتأتي وظيفة هذا البرنامج كونه يساعد على استخراج تصاريح أداء واجب العمرة، كما أنها وفرته بحجم مناسب لجميع الأجهزة، ومن خلال هذا التقرير سنعرفكم على رابط تحميل برنامج العمرة على أجهزة الآبل، على أن يتم توفيرها قريبا على أجهزة الآندرويد بعد أن تقوم وزارة الحج بطرحه رسميا.

تصريح الدكتور محمد صالح وزير الحج حول التطبيق الجديد

وقد صرح وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح حول البرنامج الجديد “برنامج اعتمرنا“، حيث قال أن رحلات العمرة ستعود عبر شركات العمرة بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المتعلقة بالمعتمرين، وبحسب ما قاله محمد صالح فإن التطبيق يعمل بشكل طبيعي منذ الآن، وقد أضاف الوزير صالح أن التطبيق سيساعد المعتمر على حجز موعد للعمرة وتوفير الوقت المناسب لها، بما يتناسب مع الوضع الصحي الراهن والإجراءات الاحترازية المتبعة.

تعرف علي مميزات برنامج اعتمرنا الإلكتروني

أولا يعمل على استصدار تصريح الحج وكذلك العمرة ويوفر تصريح الزيارة للمسجد النبوي الشريف

يسهل هذا التطبيق الجديد عملية استخراج التصاريح لجميع قاطني المملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين

يوفر هذا البرنامج آلية الذهاب والتي تشمل موعد الذهاب إلى الأماكن المقدسة

يوفر أيضا تصريح إقامة الصلاة في الحرم المكي وأداء العمرة

كما يوفر تصاريح طواف الوداع والصلاة في الحرم النبوي وزيارة مسجد شهداء أحد ومسجد قباء

يشمل أيضا استخراج تصريح زيارة الروضة الشريفة

يوفر هذا التطبيق الوقت المناسب لأداء وزيارة الأماكن المقدسة.

إليك رابط تنزيل برنامج اعتمرنا لأجهزة آبل

أصبح بإمكان الراغبين بأداء العمرة تحميل تطبيق اعتمرنا الإلكتروني لأجهزة الآيفون والآيباد، ويبلغ حجم التطبيق 45 ميجا بايت، ويحوي اللغتين العربية والإنجليزية، تجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق يعتبر مجاني ولا يتم دفع أي مقابل أثناء تحميله، ويعمل على غالبية أجهزة شركة آبل.