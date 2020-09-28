نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرات دعم التوظيف للسعوديين في القطاعين الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الموارد البشرية مجموعة متنوعة من مبادرات دعم التوظيف للسعوديين في الشهور الأخيرة، وجاءت تلك المبادرات لتشمل جميع القطاعات الوظيفية ولكل الفئات، حيث تضمنت مبادرات الوزارة لدعم التوظيف في القطاع الحكومي منظومة جدارة وبرنامجي ساعد وتمهير، كما تضمنت مبادرات دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات وبرنامج توافق، كما أطلقت الوزارة عدة مبادرات لإعانة الباحثين عن عمل ودعم المتقاعدين وتمكين عمل المرأة.

مبادرات دعم التوظيف للسعوديين

في موضوعنا اليوم سوف نستعرض معا جميع المبادرات التي أطلقتها الحكومة الرشيدة من أجل دعم توظيف المواطنين السعوديين في القطاعين العام والخاص، كما سوف نوضح برامج دعم الباحثين عن عمل ماليا، وبرامج التدريب والتمكين لتهيئتهم لسوق العمل.

دعم التوظيف في القطاع الحكومي

مبادرة التوظيف الحكومي “جدارة” وأطلقتها الوزارة بهدف تمكين الباحثين عن عمل من تسجيل معلوماتهم وبياناتهم الشخصية، والخبرات التدريبية والعملية لديهم، وذلك مع إمكانية استعراض فرص العمل المناسبة لهم والتقديم عليها عبر بوابة جدارة.

برنامج تمهير وأطلقته الوزارة لتمكين الخريجين السعوديين من الجنسين من التدريب الفعلي على رأس العمل، وذلك لاكتساب الخبرات العملية اللازمة في سوق العمل.

وأطلقته الوزارة لتمكين الخريجين السعوديين من الجنسين من التدريب الفعلي على رأس العمل، وذلك لاكتساب الخبرات العملية اللازمة في سوق العمل. مبادرة ساعد وهي أطلقتها الوزارة لنفس هدف منظومة جدارة ولكن للوظائف المساندة.

دعم التوظيف في القطاع الخاص

مبادرة نطاقات وأطلتها الوزارة لرفع نسبة التوطين وزيادة عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وبالتالي زيادة نسبة السعودة.

وأطلتها الوزارة لرفع نسبة التوطين وزيادة عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وبالتالي زيادة نسبة السعودة. برنامج توافق وأطلقته الوزارة من ضمن مبادرات دعم التوظيف للأفراد ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.

وأطلقته الوزارة من ضمن مبادرات دعم التوظيف للأفراد ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. برنامج حماية الأجور وأطلقته الوزارة لتفعيل عملية الحوكمة في متابعة ورصد عمليات صرف الأجور لكافة العاملين والعاملات في جهات القطاع الخاص، وذلك لتحديد مدى التزام المنشأة بدفع أجور العاملين لديها.

إعانة الباحثين عن عمل

أطلقت وزارة الموارد البشرية برنامج حافز لدعم الباحثين عن عمل، وذلك من خلال توفير إعانة مالية لهم أثناء فترو بحثهم عن عمل، كذلك يقوم البرنامج بإمداد المشتركين بالمهارات اللازمة لسوق العمل، ويسمح البرنامج أيضا للمشترك بربط حسابه الشخصي بمراكز التوظيف لعرض الوظائف المتوفرة والمناسبة.

Advertisements

كذلك أطلقت الوزارة البوابة الوطنية للعمل طاقات من ضمن مبادرات دعم التوظيف للسعوديين ؛لتبادل خدمات التوظيف والتدريب، وهي تجمع بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل وتسمح بالتواصل المباشر بينهم، وأطلقت أيضا وثيقة العمل الحر وبرامج لدعم العمل الحر، إلى جانب البرامج التمويلية التي أطلقتها الحكومة الرشيدة من خلال بنك التسليف لدعم العمل الحر.

كما أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية برنامجي منشآت وتسعة أعشار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي مجال الحاضنات ومسرعات الأعمال أطلقت الوزارة حاضنة “بادر” لدعم المشاريع المعتمدة على التقنية، وشركة حاضنات ومسرعات الأعمال BIAC لإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة حاضنات ومسرعات الأعمال، وفي مجال الأسر المنتجة أطلقت الحكومة “خدمة معروف” عبر وزارة التجارة لتسهيل التواصل بين المشترين والمتاجر، ولترتيب آلية العمل وحفظ حق صاحب العمل والمواطن.

ومن ضمن مبادرات دعم التوظيف بالمملكة، وبغرض تدريب وتمكين الباحثين عن عمل أطلقت الوزارة عدة مبادرات أثبتت نجاحها الفعلي على أرض الواقع، ومنها برنامج صيفي وهو يهدف إلى منح الطلبة الذين تجاوزت أعمارهم 17 عام المهارات الأساسية المؤهلة إلى سوق العمل، وبرنامج تمهير لتدريب الخريجين من الجنسين وإعدادهم لسوق العمل، وبرنامج سبل لتثقيف وإرشاد الباحثين عن عمل وأصحاب العمل مهنيا، بالاضافة إلى برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية ومنصة دروب للتدريب الإلكتروني.