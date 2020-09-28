القصبي يصدر قرارًا بتعيين محمد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتلفزيون

بلادي – الرياض :أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قرارًا بتعيين محمد بن فهد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتلفزيون. وقدّم القصبي شكره وتقديره لخالد بن حمود الغامدي، الذي سيستمر في العمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة؛ وذلك على ما قدمه طوال فترة ترؤسه اللجنة التنفيذية لتسيير أعمال الهيئة.

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