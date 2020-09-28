شكّلا خطرًا على نفسيهما والآخرين.. “مرور جدة” يطيح بسائقيْ “فيديو الصدم”

بلادي – الرياض :أحال مرور جدة، سائقين للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات بحقهما؛ وذلك بعدما محاولتهما صدم بعضهما بأحد الشوارع بجنوب جدة؛ مما شكّل خطرًا عليهما وعلى المركبات الأخرى المجاورة.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو وثّقه أحد الأشخاص للسيارتين وهما تسيران بأحد الشوارع بالخمرة جنوب جدة، ومحاولة الصدام بينهما، والتلامس والمضايقة بين المركبتين؛ مما شكّل خطرًا عليهما وعلى الآخرين.

وقد تفاعل “المرور” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين، مع البلاغ المقدم وقال “المرور”: تم القبض على قائدَي المركبتين، وإحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.