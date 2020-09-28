نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة من بر الملك عبدالعزيز بوالده في المقال التالي
وقالت الدارة في منشور على منصتها التفاعلية "تويتر"، راويةً نموذجًا من نماذج البر للمؤسس بـ"والده": "اجتمع أمراء نجد وعلماؤها وأعيانها ورؤساء قبائلها في الرياض، وكان في مقدمتهم الإمام عبدالرحمن الفيصل، ثم انفض الاجتماع وخرج الجميع يتقدمهم الإمام عبدالرحمن".
وأضافت: "فلما جيء بحصانه ليركبه؛ بادر الملك عبدالعزيز فتقدم إلى سائسه وأخذ مقوده وقرّبه بنفسه إلى والده، ثم بقي واقفًا في أدب جم حتى ودع الإمام مَن حفوا به.. ولما هَمّ الإمام باعتلاء صهوة الجواد، انحنى الملك عبدالعزيز ليجعل كتفه مرتفعًا يضع عليه والده قدمه ليعتلي الحصان".
يُذكر أن "دارة الملك عبدالعزيز" تقدم محتوىً منوعًا ومختلفًا على منصاتها الرقمية في الشبكات الاجتماعية، ما بين صور تاريخية، ومعلومات ثرية حفظت في إرثها، ومختارات أدبية وجغرافية عن مناطق المملكة، بالإضافة للعديد من الرسائل التاريخية التي ذكرها الملك المؤسس طيب الله ثراه.
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