نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - دعت السعودية، اليوم الإثنين، إلى حل النزاع الدائر حاليًّا بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن.
ووفقًا لقناة العربية، حثت المملكة كلًا من: أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع بين البلدين.بس
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