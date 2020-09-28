نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح هام من الصحة السعودية بشأن تطعيم الانفلونزا الموسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين، توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية. ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل. وذكرت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، إن موسم الإنفلونزا الموسمية قد بدأ، ونحن ندعوك لتجعله سليمًا، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية المتوافر في المراكز الصحية الآن.

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