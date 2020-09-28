نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تطلق خدمة تصاريح السفر للفئات المستثناة خارج الأراضي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت المديرية العامه الخاصة بالجوازات في السعودية أن المملكة تتيح خدمة تصاريح السفر للفئات المستثناة و لكن ببعض الشروط التي يجب اتباعها.

خدمة تصاريح السفر للفئات المستثناة



إنفاذاً للقرارات و التوجيهات المقدمة بشأن رفع تعليق الرحلات الدولية من و إلي المملكة، و فتح المنافذ تدريجيا، والسماح لبعض الفئات المستثناة من المواطنين بالسفر لخارج المملكة و العودة إليها ولكن بضوابط وشروط معينه يجب اتباعها.

الفئات المستثناة

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الموظفون الحكوميون ( سواء المدنيون أو العسكريون ) الذين تم تكليفهم بمهام رسمية

الأشخاص الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية و القنصلية في الخارج

الأشخاص الذين يعملون. في المنظمات الإقليمية و الدولية ( و عائلاتهم أيضا )

الأشخاص الذين يعملون في الوظائف الدائمة ( الذين يعملون في المنشآت العامه أو الخاصة )

المرضي الذين يتوجب عليهم السفر للعلاج خارج المملكة العربية السعودية ولكن يكون القرار بناء علي تقارير طبيه ( و خصوصا الأشخاص مرضي السرطان ، و الأشخاص الذين يحتاجون إلي زراعه الأعضاء )

و أيضا من الفئات المستنثاة التي تمت إتاحة فرصة الخروج و العودة من المملكة لهم هم الطلاب المرسلون للدراسه و الطلاب الدارسون علي حسابهم الشخصي

أتاحه الفرص أيضا للحالات الإنسانية مثل :-

لم شمل الأسرة ، وفاة الزوج أو الزوجة او احد الأبوين أو الأبناء أو البنات.

الضوابط و الشروط التي يتخذ بها

بخصوص لم شمل الأسرة



إثبات صلة القرابة للمقيم بخارج الأراضي السعودية ( أب – أم – زوجه – زوج )

إثبات أقامة الشخص الذي يتم السفر إليه في البلد التي يتم الذهاب إليها



تعذر قدوم هذا الشخص إلي المملكة



بخصوص حالات الوفاة :-

يلزم تقديم شهادة الوفاة



إثبات صلة القرابة



لكن هذا تم توضيحه و الاتخاذ به بداية من إصدار القرار ، فلا يتم النظر في الطلبات المقدمة سابقا ، و علي من يريد السفر او التنقل خارج البلاد إن يعيد تقديم طلبة وفقا للأليات الحديثة



طريقة إرسال طلبات

أكدت المديرية العامه للجوازات أن خدمة إرسال الطلبات متاحه عن طريق منصة أبشر – أفراد للخدمات الإلكترونية و إصدار التصاريح يتم من قبل وزارة الداخلية وفقا للضوابط و الشروط المشار إليها في الأعلى

يذكر انه بعد صدار قرار المملكة بإتاحة خدمة تصاريح السفر للفئات المستثناة سيتم رفع القيود بالكامل علي مغادرة المواطنين للملكه و العودة إليها، وفتح منافذ عبور جميع وسائل النقل البرية و البحرية و الجوية بعد تاريخ 1 يناير المقبل.