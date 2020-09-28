نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليبيا تُسجل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الأثنين، تسجيل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من أصل 3032 عينة أجريت لها تحاليل يوم أمس الأحد.

وعبر بيان له، قال المركز أن 322 مصابا تماثلو للشفاء، في حين توفي سبعة آخرون، وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 33 ألفا و213 حالة، 14 ألفا و168 نشطة، وتعافي 18 ألفا و518 مصابا، و527 متوفى، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.