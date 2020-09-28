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أمانة العاصمة تنظم حملات تفتيشية رقابيِة على المنشآت الغذائية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة العاصمة تنظم حملات تفتيشية رقابيِة على المنشآت الغذائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم جولات رقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاق بلدية العتيبية الفرعية؛ للتأكد من التزام المنشآت بالإشتراطات الصحية.

 

وأسفرت الجولات المُنفَّذة عن ضبط مخالفة تخزين المواد الغذائية، ومخالفة الشروط الصحية للتجهيزات، وسوء حفظ المواد الأولية، وتكدس البضائع داخل المحلات، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، إضافةً إلى مخالفات التجهيزات داخل المنشأة.

 

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من جهة أخرى، كثفَّت أمانة العاصمة المقدسة الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية أجياد الفرعية وأسفرت الجولات عن ضبط محلات تعمل بدون رخص نظامية.

 

وتم رصد تدني مستوى النظافة إضافةً إلى الكشف عن مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، وجرى على إثر ذلك إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

 

وضبطت الأمانة 7 عربات "فود ترك" في نطاق بلدية العمرة الفرعية لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

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