نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما البيانات التي يجب عليك تحديثها إذا كنت غير مؤهل في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديدين عن البيانات التي يجب تحديثها لو كان الشخص غير مؤهل في حساب المواطن حيث كشف حساب دعم المواطن مؤخرًا عن الإجراء الذي يجب القيام به الشخص عند ظهور حالة الأهلية غير مُؤهل، وما المدة التي يستغرقها التحديث، يُذكر أن برنامج حساب المواطن بدأ عام 2017م لدعم متوسطي ومعدومي الدخل في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية للأخذ بيديهم والالتقاء بالمستوى المادي لهم.

تحديث بياناتك لو كنت غير مؤهل في حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن أنه يجب تحديث البيانات وفقًا لسبب عدم أهلية المتقدم والقيام بإرفاق المستندات اللازمة لذلك، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ ظهور نتائج الأهلية وأشار الحساب لأنه سوف يتم دراسة الأهلية مجددًا في حال قبول الاعتراض وانطباق معايير البرنامج بالتالي يتم صرف الدعم للشخص المُتقدم.

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ضوابط حساب المواطن الجديدة

أعلن برنامج حساب المواطن مؤخرًا عن عدد من الضوابط الجديدة التي شملت الأفراد المستقلين وتم تعليق التسجيل للأفراد الجدد وتحديد الحد الأعلى لقيمة الاستحقاق كما تضمنت على تعليق استقبال أي طلبات للمتقدمين الجدد بالوقت الحالي لحين تحديث البرنامج .

شروط استمرارية دعم حساب المواطن

جاءت الشروط الجديد لاستمرارية الدعم كالتالي:

إثبات ما يلزم لاستقلالية المسكن لكل فرد بلغ 18 عام فيما أكبر لابد من إرفاق ما يُثبت ذلك كالتالي ( عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار – أو مشهد إثبات السكن الجامعي أو أحد المعاهد العسكرية – أو صك ملكية المسكن ).

لابد من إضافة المستند المطلوب لاستمرارية الدعم للأفراد المستقلين

وجود حد أعلى لقيمة الاستحقاق، يتم حساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم لحساب دعم المواطن بمقدار متغير لكل فرد، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في مارس 2020م الماضي .

هذا وأضاف حساب المواطن أن انتهاء مدة المستند من شأنه التأثير على الدعم ولابد من تحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية لحساب دعم المواطن وإرفاق مستندات سارية الصلاحية حتى لا يحدث أي تأثير على الأهلية، هذا وقد تم إيداع نحو 1.9 مليار ريالًا مخصص الدفعة 34 لجميع المستفيدين المكتملين طلباتهم لنحو 10.7 مليون مستفيد وتابع وبلغ إجمالي التعويضات بالأثر الرجعي 18.5 مليار ريال.