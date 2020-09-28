نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن انتهاء مدة المستند يؤثر على الأهلية والاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح حساب المواطن ضرورة تحديث المستندات الخاصة بالمستنفدين، حيث أن يقوم حساب المواطن بمراجعات بشكل مستمر ودوري للبيانات، وفي حال انتهاء مدة المستند يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق مستند ساري الصلاحية حتى لا يؤثر ذلك على أهلية واستحقاق المستفيد، و يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الحكومية التي تسعي لتخفيف الأعباء المادية علي المواطن في المملكة العربية السعودية، وتقدم هذا البرنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف توفير الاحتياجات الملحة للمواطن السعودي، و يسعى نظام حساب المواطن تقديم الدعم المادي للأسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة، ومن خلال مقالنا سوف نعرض ما هي شروط الأهلية وكيفيه تحديث البيانات في حساب المواطن .

تفاصيل دفعه 34 من حساب المواطن

أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال سعودي من أجل دعم الدفعة 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث أنه وصل عدد المستفدين من الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وقد دفع البرنامج بأثر راجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال سعودي، ليصل مجمل ما حصل عليه المستفدين منذ انطلاق البرنامج أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة .

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شروط الأهلية التابعة لحساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن ن المستفيد قد تنطبق عليه شروط الأهلية ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق، وهي تجاوز الحد المانع من الدعم، جاء ذلك رداً على تساؤل بعض المستفيدين، ما معنى أن أكون مؤهلاً واستحقاقي صفر؟ حيث أوضح أن شروط الأهلية تشمل:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية . يتم استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية و حاملو بطاقات التنقل . اتباع معايير الإقامة وهي يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية . يشترط أن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون . توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة . تعتمد معايير الاستحقاق علي :

عدد أفراد الأسرة .

أعمار أفراد الأسرة .

مجموع الدخل الشهري للأسرة .

خطوات تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

علي المتقدم لتحديث البيانات الخاصة به اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي :

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول علي موقع حساب المواطن الإلكتروني .

قم بالنقر علي زر التفاصيل المتواجدة في الصفحة الرسمية .

علي المتقدم اختيار تحديث البيانات .

قم بالنقر علي أيقونة التالي .

أن يقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح كبيانات حساب البنك ورقم الجوال والدخل الشهري .

مراجعة البيانات و التأكد من صحتها .

وأخيرا يقوم المتقدم بالنقر علي أيقونة إرسال .

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يقوم بتسهيل عمليه الاطلاع علي البيانات وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب و عرض تفاصيل الدفعات المالية وذلك عن طريق تطبيق النظام الإلكتروني .