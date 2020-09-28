“البيئة” تحتفي بيوم الزراعة العالمي وتقيم معرضاً زراعياً بالأحساء

الأحساء – جاسم العبود

احتفاءً بيوم الزراعة العالمي، أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس الأحد، معرضاً زراعياً في إحدى المزارع الريفية بمحافظة الأحساء، حضره نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري م/ عبد العزيز الرشود، ومدير فرع الوزارة بالأحساء م/ إبراهيم الخليل، وعدد من المزارعين الأحسائيين الريفيين والإعلاميين ..

الحفل تضمن عرضاً لبعض الأنشطة الزراعية الريفية الأحسائية والمنتجات القيمة، مثل (الأرز الحساوي) الذي يعتبر أفضل أنواع الأرز في العالم من حيث القيمة الغذائية، والتمور بأنواعها والدبس الفاخر، وعرضاً لبذور طبيعية كالحلوة والحلبة والسمسم والخيار والطروح والطماطم والكزبرة والجرجير والبامية وغيرها من المنتجات الزراعية الأحسائية ..

كما تضمن الحفل جولة في أكبر مزرعة ورد حساوي – مزرعة عبداللطيف المطلق – مع المزارع والناشط البيئي “عبدالله العامر”، تطرق من خلالها بالحديث عن المزرعة الريفية الأحسائية المتكاملة ..

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وفي ختام الحفل تم تكريم عدداً من المزارعين الريفيين المشاركين في المعرض من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ..

الاحتفاء بيوم الزراعة العربي هذا العام ركز على التنمية الريفية، بعدما أثبتت جدواها الاقتصادية والأمنية أثناء جائحة كورونا كوفيد 19، وقد أولت المملكة العربية السعودية أهمية خاصة للتنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – بتدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة 2020م – 2026م، بدعم مالي سخي تجاوز 8 مليارات ريال ..