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صواريخ كاتيوشا تدمر منزلًا قرب مطار بغداد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صواريخ كاتيوشا تدمر منزلًا قرب مطار بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط  صاروخي كاتيوشا على منزل في منطقة الرضوانية قرب مطار بغداد الدولي اليوم الأثنين، الأمر الذي أسفر عنه مقتل وجرح 7 مدنيين عراقيين.

ومن جانبها، كانت قد أفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي بأن خمسة من سكان المنزل" ثلاثة أطفال وأمرأتان" قتلوا في الحادث، بينما اصيب طفلان اخران بجروح.

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ووصفت الجهات المسؤولة عن الحادث بالعصابات الجبانة، مشيرة إلى أن الصاروخين اطلقا من منطقة حي الجهاد بجنوب غربي بغداد .

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي كان قد وجه بإيداع القوة الأمنية المسؤولة عن المنطقة، وكل الجهات الأمنية المعنية بالتوقيف، لتقاعسهم عن أداء مهامهم الأمنية.

وأمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات، داعيًا جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين.

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