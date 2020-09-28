نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية redf.gov.sa موعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية خدمة متوفرة من وزارة الإسكان السعودية عبر الإنترنت، وتتنوع الكثير من الخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري المدعوم للمستهدفين، ولذلك هناك فئة كبيرة تسعى إلى التسجيل في صندوق التنمية العقاري لأنه صندوق غير ربحي، ويقدم الدعم إلى ذوي الدخل المحدود بضوابط وشروط، وسوف نوفر لكم طريقة استعلام عن صندوق التنمية العقاري للتعرف على موعد الحصول على التمويل العقاري.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية

صندوق التنمية العقارية الجهة المسؤولة عن توفير خدمات دعم سكني إلى المستفيدين، فتوفر تمويل الوحدات السكنية وتمويل لشراء فلل سكنية، بالاشتراك مع وزارة الإسكان، كما وفر الصندوق خدمة اعرف دورك والمتاحة من أجل التعرف على موعد استلام القرض العقاري من الصندوق برقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب.

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كما أن موقع الصندوق يُتيح لك تحديث معلوماتك الشخصية قبل الحصول على التمويل، كما أنه يقدم الكثير من الاستشارات العقارية وما هي الآلية المتبعة للحصول على التمويل العقاري، وأيضًا الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم السجل المدني بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقارية portal.redf.gov.sa وكتابة بياناتك.

قم بالنقر على تسجيل دخول، وقم بإدخال رقم الهوية الوطنية وانقر على استعلام.

سيتبين لك موعد الحصول على التمويل العقاري، كما يوفر الصندوق أيضًا ملفات يمكن الحصول عليها والبحث فيها عن أسماء المستفيدين من الصندوق العقاري برقم الهوية.

التسجيل في صندوق التنمية العقاري

أما في حالة الرغبة في الحصول على التمويل العقاري المدعوم فتستطيع أن تقوم بدخول صندوق التنمية العقاري، وقم بالنقر على تبويب تسجيل، وعليك إدخال بياناتك الشخصية والمتمثلة في الاسم والعنوان، وأيضًا رقم الجوال، وبيانات الراتب وجهة العمل، ورفع الأوراق الرسمية والمستندات التي تثبت صحة بياناتك، ومن ثم قم بتفعيل حسابك عن طريق الكود الذي سيصلك عبر هاتفك، وستحصل على حساب في الصندوق العقاري ويمكن من خلاله طلب التمويل.

رقم صندوق التنمية العقارية

ويمكن الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية والتعرف على موعد صرف القرض العقاري من خلال الاتصال على الرقم الموحد المتاح لجميع المواطنين وهو رقم: 199088 من داخل المملكة العربية السعودية.