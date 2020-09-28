نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام وتحديث حساب المواطن والشروط اللازمة للحصول علي الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن، يعد من الإجراءات اللازمة، التي تطلبها السلطات السعودية، من أجل استكمال برنامج لدعم المستحقين من المواطنين، وقد دشنت حكومة المملكة العربية السعودية، إمكانية تحديث حساب المواطن، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وذلك تخفيفًا على المواطنين من عبء المكوث والانتظار في قوائم طويلة أمام النوافذ الحكومية، وكذلك لتقليل الازدحام داخل المؤسسات الحكومية، وأتاحت الحكومة السعودية إمكانية تحديث حساب المواطن والاستعلام عنه، بوسائل سهلة ومبسطة، نستعرض تفاصيلها خلال السطور التالية.

تحديث حساب المواطن

وفرت وزارة العمل السعودية، إمكانية الاستعلام عن برنامج حساب المواطن، المخصص لتقديم الدعم للمواطنين، عن طريق رقم الهوية الوطنية، حيث تتاح المبالغ المالية المخصصة للدعم عبر برنامج حساب المواطن، وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي في العام، ويعد برنامج حساب المواطن، من برامج الدعم الناجحة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقدم دعمًا حقيقيًا وغير مسبوق، في ظل الأعباء الاقتصادية التي تمر الأسر والمواطنين بشكل عام، أما عن الاستعلام عن حساب المواطن، فيتم ذلك من خلال الخطوات المبسطة التالية:

أولًا الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد من الدعم الحكومي.

كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على اختيار الاستعلام، وهو ما سيتيح كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

في الخطوة التالية، يتمكن المواطن المستحق للدعم من خلال برنامج حساب الموطن من معرفة موعد صرف الدفعة الحالية.

وكذلك بوسعه معرفة المواعيد الخاصة بإيداع مبالغ الدفعات المقبلة، بالإضافة إلى أوقات صرفها عبر موقع حساب المواطن.

شروط حساب المواطن

وضعت الحكومة السعودية، جملة من الشروط، للمستحقين للدعم ضمن برنامج حساب المواطن، والذي على أساسه تقدم حكومة بلاد الحرمين الشريفين، دعمًا ماليًا متفاوتًا، من أسرة لأخرى، بحسب دخل كل أسرة، وعدد الأفراد في كل أسرة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

لا ينبغي أن يقل عمر المتقدم للحصول للدعم عن طريق حساب المواطن عن 35 عامًا.كذلك،

ألا يتعدى الراتب الشهري عن 10 آلاف ريال.

من الشروط الواجبة أيضًا، للحصول على دعم حساب المواطن، ألا يمتلك المتقدم لأي أراضي أو عقارات، من شأنه تحسين دخله.

من الشروط اللازمة كذلك، أن يكون المتقدم لطلب الدعم عبر حساب المواطن، مقيمًا على الأراضي السعودية، ومن حاملي جنسية المملكة العربية السعودية.