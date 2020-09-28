الارشيف / أخبار السعودية

وزير التعليم يبحث مع عضو البرلمان البريطاني مجالات التعاون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يبحث مع عضو البرلمان البريطاني مجالات التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ -عبر الاتصال المرئي- اليوم الأثنين، مع عضو البرلمان البريطاني وزير الدولة للتعليم جافن ويليامسون.

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والوقوف على الجهود المشتركة لمواجهة جائحة ، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، والشراكة البريطانية- في التعليم.

 

واستعرض الجانبان فرص الدعم المقدمة في التعليم الجامعي، والطلبة الدوليين، والمنتدى العالمي للتعليم، كما تناول اللقاء رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وتضمين التعليم كأحد أبرز مساراته.

 

Advertisements

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، وعدد من وكلاء الوزارة.

 

وفي سياق منفصل، التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، عبر الاتصال المرئي اليوم الأثنين، نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، وعدد من قيادات الوزارة، والهيئات الثقافية.

 

 

واطلع أمير المنطقة الشرقية على إيجاز عن مبادرات الوزارة والهيئات الثقافية في تعزيز المشهد الثقافي، والخطط المستقبلية للوزارة لتنمية الحراك الثقافي في المنطقة.

ونوه الأمير سعود بن نايف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين للقطاع الثقافي، وبالقفزات التي حققها القطاع، والتوسع في دعم المبادرات المهتمة بحماية التراث، في ظل رؤية المملكة ومستهدفات التحول الوطني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يبحث مع عضو البرلمان البريطاني مجالات التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا