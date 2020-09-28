نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقع صرف المساعدة المقطوعة وموعد نزولها 1442 برقم الطلب| شروط التقديم في مقطوعة الضمان الإجتماعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتم التقديم حالياً لطلب خدمة المساعدة المقطوعة بطريقة إلكترونية من خلال خطوات سهلة وسريعة وذلك تبعاً للشروط وخطوات التقديم المطلوبة وذلك حتى يتمكن المتقدم الاستفادة من المساعدة المقدمة من قبل مقطوعة الضمان الاجتماعي فى المملكة العربية السعودية، وحيث تتيح هذه المساعدة المقطوعة حياة كريمة للمستفادين والتى تعد كدخل أساسى يقدم لهم سنوياً ويعينهم على ظروف المعيشه الصعبة.
توقع صرف المقطوعة
منذ الإنطلاقة الأولى للمساعدة المقطوعة ولم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد ثابت لنزول المبالغ المادية سنوياً في الحسابات البنكية للمستفيدين، ولكنها أكتفت أن تُعلن عن الموعد على موقعها الرسمي وصفحة تويتر الخاصة بها، وحتى هذه اللحظة لم تُعلن الوزارة عن موعد نزول دفعة 2020م حتى الآن، وسنوافيكم باي تفاصيل جديدة تخص الموعد فور الإعلان عنها.
شروط المساعدة المقطوعة
نوضح لكم بعض أبرز الشروط اللازم توافرها في كل مواطن سعودي يريد التقدم إلى المساعدة المقطوعة كالتالي:
1-على المتقدم لطلب المساعدة المقطوعة أن يكون سعودى الجنسية.
٢/ وأيضاً على المتقدم أن يكون محل اقامته ثابت فى المملكة العربية السعودية.
٣/ أن يكون المتقدم لا يقل سنه عن ٣٥ سنة .
٤/ لا يمتلك سجل تجارى.
٥/ على المتقدم الأعزب إذا كان يعمل راتبة الشهرى لا يزيد عن 3000 ريال سعودى، وإذا كان المتقدم متزوج او رب أسرة وكان يعمل ألا يزيد راتبه عن 8680 ريال سعودى.
٦/ لا يمتلك أراضى ولا ممتلكات خاصة .
٧/ إذا كانت المتقدمة لطلب هذه المساعدة المقطوعة مطلقة او أرملة او مسن يجب ألا يقل عمرهم عن 60عام .
خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة
1-اختر من الإعدادات فور دخولك الموقع اسم مستخدم جديد.
٢/ سجل رقم الهوية الشخصية.
٣/ اكتب يوم ميلادك الخاص
. ٤/ سجل رقم هاتفك المحمول وقم بتأكيده.
٥/ اكتب رقم المرور .
٦/ سجل رمز التحقق .
٧/ اضغط على كلمة التعهد التى توجد بالأسفل.
٨/ ثم اضغط على مربع تسجيل .
٩/ قم بإدخال الرمز المرسل على هاتفك ثم اضغط على كلمة تأكيد.
١٠/ سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل التى تخصك وبياناتك الشخصية.
١١/ قم بتسجيل كافة المربعات الخاليه بالبيانات المطلوبة.
١٢/ قم بكتابة اسمك بالكامل، ونوع جنسك ،والسكن ، والحالة الإجتماعية والدخل الشهرى والعمر .
١٣/ بالنسبة لبيانات السكن تكتب بشكل تفصيلى العنوان البريدي والبلد والشارع ثم كتابة كل أرقام الهواتف التى يمكن التواصل من خلالها أو البريد الإلكتروني.
١٤/ قم بإدخال بيانات الحساب البنكي ورقم الحساب واسم البنك .
١٥/ يجب عليك الإفصاح عن وجود دخل أم لا .
١٦/ ثم فى النهاية على المستخدم الضغط على مربع الموافقة على كافة الشروط كاملة.
وبذلك يكون المتقدم لطلب هذه المساعدة المقطوعة قد أكمل كافة الإجراءات اللازمة لإستلام هذه المساعدة ، ويمكنك الإستعلام أيضاً عن حالة الطلب المقدم بالقبول أو الرفض من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
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