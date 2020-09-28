الرياض: الإطاحة بعصابة تورطت بجمع وتحويل أموال بلغت 120 مليون ريال يُشتبه أنها نتاج غسل أموال

بلادي – الرياض :قال المتحدث الرسمي المساعد باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم (الاثنين)، إن الشرطة ألقت القبض على ستة وافدين يُشتبه في تورطهم في غسل الأموال.

وأوضح أن الوافدين الستة – وجميعهم من الجنسية الهندية – شكلوا عصابة لجمع وتحويل مبالغ مجهولة المصدر يُشتبه أنها نتاج غسل الأموال.

وأضاف أن أفراد العصابة حولوا إلى خارج المملكة خلال السنة الحالية (2020) مبلغاً قدره 120 مليون ريال عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات مقاولات تعود ملكيتها لمواطنين.

وتابع بأن المتهمين كانوا يأخذون عمولة محددة مقابل التحويلات، وعُثر بحوزتهم على مبلغ مجهول المصدر قدره 22 ألفاً و500 ريال يُشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع.

وأكد الرائد الكريديس أن الشرطة اتخذت الإجراءات النظامية بحق أفراد العصابة وفق نظام الإجراءات الجزائية.