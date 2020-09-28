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حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

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biladi 0 تبليغ

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بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّعت الهيئة سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في بيشة.

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