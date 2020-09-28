بلادي – الرياض :كشفت رئاسة شؤون الحرمين أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام للحفاظ على سلامة المعتمرين.
وتشمل الإجراءات تعقيم الحرم 10 مرات يوميًا، بالإضافة إلى تعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه ابتداء من الأحد المقبل، كما أكدت أنه سوف يتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظًا على سلامتهم.
وشددت على منع وصول المعتمرين إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، كما أكدت أن الطواف سيكون خارج الحاجز الموجود حاليًا، بالإضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “رئاسة الحرمين” توضح أبرز الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.