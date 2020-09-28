“التجارة” تشهّر بأحد فروع شركة أغذية شهيرة لعرضه منتجات غير صالحة للاستهلاك

بلادي – الرياض :شهَّرت وزارة التجارة بأحد فروع شركة شهيرة تعمل في مجال الأغذية في مدينة حائل بسبب واقعة غش تجاري. وأوضحت أن المخالفة التي ارتكبها فرع الشركة تكمن في عرض منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك. وأبانت أن العقوبات الصادرة من المحكمة الجزئية بحائل في حق الفرع شملت غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ومصادرة المنتجات المضبوطة وإتلافها، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.

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