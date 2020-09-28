بلادي – الرياض :أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره بقصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2020-2021 على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحيث تبدأ البطولة من دور الـ16.
وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي، إن القرار جاء بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، وأيضًا ضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية، ما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.
وبين الاتحاد أن يوم الإثنين 2 نوفمبر المقبل سيكون موعدًا لإجراء قرعة دور الـ16 من المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد السعودي: قصر المشاركة في كأس الملك على أندية دوري المحترفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.