6 نصائح أساسية لحماية حسابك على منصة “مدرستي”

بلادي – الرياض :قدَّمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مجموعة من النصائح الخاصة لحماية حسابات الطلاب والطالبات على منصة “مدرستي” من الاحتيال المالي.

وفيما يلي الإجراءات والنصائح التي يجب اتباعها لحماية الحسابات على المنصة الخاصة بالتعليم عن بُعد..

1- التعامل مع المنصات التعليمية الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم تفاديًا للاحتيال.

2- الحرص على استخدام كلمة مرور قوية للجهاز الشخصي يصعب على الآخرين التعرف عليها، ثم حفظها في مكان آمن.

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3- عدم التعامل مع أي جهة مجهولة المصدر تطلب دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على أي من الخدمات التعليمية.

4- يجب عدم مشاركة كلمة المرور الخاصة بالحساب مع الآخرين أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي موقع أو تطبيق إلكتروني آخر.

5- عدم التفاعل مع الروابط المزيفة التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو من وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أنها تابعة لوزارة التعليم، وذلك لتجنب التعرض لمخاطر الاحتيال أو التصيد الإلكتروني، مثل: اختراق الجهاز أو تحميل برمجيات ضارة لسرقة المعلومات الشخصية.

6- الحذر من الاتصالات الوهمية التي تنتحل شخصية مسؤول عن نظام التعلم عن بعد عن طريق الاتصال بولي الأمر وطلب معلومات البطاقة البنكية بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام، ومن ثم طلب رمز التحقق المُرسل على هاتف ولي الأمر.