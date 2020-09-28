بلادي – الرياض :قدَّمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مجموعة من النصائح الخاصة لحماية حسابات الطلاب والطالبات على منصة “مدرستي” من الاحتيال المالي.
وفيما يلي الإجراءات والنصائح التي يجب اتباعها لحماية الحسابات على المنصة الخاصة بالتعليم عن بُعد..
1- التعامل مع المنصات التعليمية الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم تفاديًا للاحتيال.
2- الحرص على استخدام كلمة مرور قوية للجهاز الشخصي يصعب على الآخرين التعرف عليها، ثم حفظها في مكان آمن.
3- عدم التعامل مع أي جهة مجهولة المصدر تطلب دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على أي من الخدمات التعليمية.
4- يجب عدم مشاركة كلمة المرور الخاصة بالحساب مع الآخرين أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي موقع أو تطبيق إلكتروني آخر.
5- عدم التفاعل مع الروابط المزيفة التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو من وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أنها تابعة لوزارة التعليم، وذلك لتجنب التعرض لمخاطر الاحتيال أو التصيد الإلكتروني، مثل: اختراق الجهاز أو تحميل برمجيات ضارة لسرقة المعلومات الشخصية.
6- الحذر من الاتصالات الوهمية التي تنتحل شخصية مسؤول عن نظام التعلم عن بعد عن طريق الاتصال بولي الأمر وطلب معلومات البطاقة البنكية بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام، ومن ثم طلب رمز التحقق المُرسل على هاتف ولي الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 نصائح أساسية لحماية حسابك على منصة “مدرستي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.