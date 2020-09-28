نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يعلن موعد قرعة كأس الملك لأندية المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأثنين، قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020 - 2021 على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحيث تبدأ البطولة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية ما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.

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وحدد الاتحاد السعودي يوم الاثنين الثاني من نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ16 من المسابقة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم هو الجهة الراعية لرياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم هوالمسؤول المباشر عن منتخبات السعودية الوطنية لكرة القدم والأندية المحلية المشاركة في الدوري السعودي بدرجاته الممتازة والأولى والثانية والثالثة.