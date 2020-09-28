نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442 برقم الهوية أو اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية أبشر absher السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في المملكة العربية السعودية برقم الهوية تعرف معنا فى هذا المقال عن كيفية وطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية أولا في المخالفات المرورية يتم تسجيلها على قائد السيارة أو المركبة أى كان نوعها وكذلك الدراجات نتيجة لإرتكابهم بعض الأخطاء أثناء عملية السير ومنها الكثير. على سبيل المثال الوقوف فى المحظور والسير عكس الإتجاه وهكذا حيث يقوم قائد المركبة بمخالفة القواعد المرورية المتبعة فتترتب على ذلك تسجيل عقوبات مالية أو قد يتصاعد الأمر لأكثر من ذلك قانونا،الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية .

الإستعلام عن مخالفات المرور بالمملكة 1442

يمكنك عبر الإستعلام عن حجم المخالفات المرورية الخاصة بك وذلك بإدخال رقم الهوية عبر موقع البوابة الإلكتروني والخاص بوزارة الداخلية هذه الخدمة الرائعة التى قامت الحكومة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وذلك بتوفيرها من أجل التسهيل على قائدى المركبات في التعرف على مخالفاتهم بكل سهولة ويسر وهذه الخدمة لا تقتصر فقط على المواطنين بل والمقيمين أيضا بالمملكة السعودية حيث يمكنهم استخدام تلك الخدمة هذا بالإضافة إلى أنة يمكنك دفع قيمة المخالفات المستحقة بكل سهولة عبر نفس النافذة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

أولا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

ثم القائمة الخاصة بالمواطنين والمقيمين، سوف تختار السيارات والنقل، بعد ذلك أطلب الإستعلام عن المخالفات.

عليك باختيار الخدمة الإلكترونية عبر الصفحة.

أدخل رقم الهوية بشكل صحيح فى المكان المخصص لذلك وبعده رقم السيارة.

سوف يظهر أمامك كل المخالفات الخاصة بك.

يمكنك الخروج أو الإستمرار للدفع إلكترونيا بإتباع التعليمات وتنفيذها.

برقم اللوحة الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يتم الدخول الى “موقع ابشر“

ثم الضغط على خدمات المرور.

ثم اختيار استعلام المخالفات.

ثم الضغط على المخالفات

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

ارقام الاستعلام عن المخالفات المرورية

يتم الاستعلام بصورة مباشرة عن المخالفات المرورية برقم الهاتف حيث توفر أرقام خدمة العملاء الباحثين عن المخالفات المرورية لتسهيل التواصل عبر الرقم 00966114419688، أو الخط ساخن هو 920020405.