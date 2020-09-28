نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 50,000 وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل الي 50,000 وبدون كفيل، حيث يعتبر بنك الراجحي من اهم التمويلات الشخصية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية والتي يحتجها المواطنين بشكل يومي والذي يقدم تسهيلات كبيرة مثل تسهيلات الحصول علي قرض بنك الراجحي وبدون تحويل راتب ، حيث أن بنك الراجحي من اهم البنوك بالمملكة السعودية الذي يقدم أنواع مختلفة من القروض التي تتفق مع الشريعة الإسلامية ويتميز أيضاً بالخدمات المالية التي تتم بشكل إلكتروني مثل فتح محفظة مالية بشكل إلكتروني في بنك الراجحي وسوف نتعرف معكم من خلال موضعنا هذا عن كيفية الحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي وشروط الحصول علي تمويل.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي بمبلغ 50000 وبدون كفيل

يمكن لأي مواطن من الراغبين في الحصول علي قرض 500,00 ألف ريال وبدون كفيل أن يتمكن منه الحصول عليه بكل سهولة ولاكن هناك عدت شروط للحصول علي تمويل من بنك الراجحي قد يلزم توافرها، أولاً يجب ألا يقل أسباب الشهيل هذا الشخص عن 400 ريال سعودي، يمكن للمتقدم أن يقوم بتقديم استعلام بنكي لأخر ثلاث شهور ويقوم بتحديد نوع الوظيفة، ويمكن أن يتم تحديد نوع الراتب لضمان أن يتم السداد وتكون نسبة القطاع من الراتب 33%.

كيفية فتح حساب في مصرف الراجحي بكل سهولة

يمكن للمواطنين الراغبين في فتح حساب في بنك الراجحي بأتباع الخطوات التالية وبكل سهولة عن طريقة الإنترنت حيث يتم ذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي ثم يمكنك عمل تسجيل الدخول علي الموقع، سوف يظهر لك صفحة ممتلئة بالشروط التي تم وضعها من قبل البنك.

بعد الموافقة علي الشرط التي وضعها المتقدم يمكنك بعدها تسجيل جميع البيانات، ثم قوم بتسجيل رقم الهاتف الجوال وتسجيل المعلومات الشخصية من خلال موقع ابشر إلكتروني، وسوف يتم إرسال رسالة نصية علي الهاتف الجوال تحتوي علي رمز، ثم ادخل هذا الرمز لاستكمال كافة البيانات، وبأتباع الخطوات التالية سوف يتم فتح حساب في مصرف الراجحي عبر الأنترنت.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي