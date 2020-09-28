بلادي – الرياض :أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة، استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة. وأشارت الهيئة إلى استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة، بالتحديد من شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم مع طريق المدينة المنورة مروراً بشارع الحج، وبطول 14.55 كم، وبلغت نسبة الإنجاز 57%.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة تطوير مكة تعلن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الدائري الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.