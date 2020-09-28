نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات تطبيق توكلنا الخدمات الجديدة ورابط تحميل التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديثات تطبيق توكلنا الخدمات الجديدة ورابط تحميل التطبيق، يعتبر تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات المعروفة بالمملكة السعودية حيث كانت تستخدمه وزارة الصحة والآن يتم استخدامهم التعليم بالمملكة السعودية، وبالتالي يتم عمل بعض التحديثات التي قامت بتغيير شكل التطبيق، لهذا سوف أوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تحديث تطبيق توكلنا ورابط التحميل الخاص بي.

تحديثات تطبيق توكلنا 1442

يمكنك تحديث تطبيق توكلنا وإضافة العديد من الخدمات الجديدة وهي كالآتي:

يتم إضافة خدمات حجز موعد فحص العدوى ومعرفة نتائج الفحص ويمكنك أيضا من خلال لوحة البيانات الشخصية الاطلاع على كافة البيانات التي تتعلق بالقطاعات الحكومية وتشمل إدارة المرور ومديرية الجوازات وكذلك الأحوال المدنية وكذلك منصة مدرستي التعليمية.

يمكن أيضا إضافة خدمات جديدة تتعلق لتجديد الوثائق والتنبيهات بشكل عام والاستعلام عن تفاصيل التي تتعلق بتقسميها الحج بالإضافة إلى الاطلاع على نتائج قياس للطلاب، وإمكانية الحصول على طلب التصنيع التي تشمل التجمعات والعمل والتموين والخروج والاطلاع على الحالة الصحية.

رابط تحميل تطبيق توكلنا

يمكنك تحميل تطبيق توكلنا من خلال الإنترنت عن طريق إنشاء حساب التطبيق واضافة الاسم وكلمة المرور وكذلك تبدأ بأضافة رمز التحقق وبعد ذلك تقوم بتسجيل على تطبيق توكلنا والاطلاع على الخدمات الموجودة في والاستفادة منها، حيث يستخدم هذا التطبيق أكثر من 7 مليون مستخدم بالمملكة السعودية للاستفادة من كافة الخدمات التي يقوم بتقديمها وخاصة منصة مدرستي ومديرية الجوازات والأحوال المدنية وإدارة المرور وعمل تحليل هذا الوباء التي يهتم بها فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة السعودية.