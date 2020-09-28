وزير الرياضة يعتمد تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة

دوت الخليج – فهد قحل وافق وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة . Advertisements لجنة الانضباط : الاستاذ فيصل بن عبدالعزيز العودة ” رئيساً”

وعضوية الاستاذ ماجد بن زيد الفياض – الاستاذ ريان بن محمد قربان عضو اللجنة – الاستاذ علي بن عبدالعزيز الهزاني- الحكم الدولي الاستاذ حسن بن علي ال سعيد ” . لجنة الاستئناف : الاستاذ يعقوب بن يوسف المطير ” رئيساً ”

وعضوية الأستاذ تركي بن احمد العمري – الاستاذ فهد بن عبدالرحمن العوين – الاستاذ صالح بن عبدالله المقبل – الحكم الدولي الاستاذ يوسف بن عبدالعزيز الساير ”

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