نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض ترميم المنازل بنك التسليف 1442| وأهم قروض بنك التنمية الإجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض ترميم المنازل من بنك التسليف 1442ه‍، إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل قيام المواطن من ترميم المنشآت أو المنازل الخاصة بهم، حيث يقدم بنك التسليف أو ما يسمي ببنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض التي تخدم الملايين في كافة أنحاء المملكة، فيما حددت بنك التسليف بعض من الشروط اللازمة توافرها في المتقدمين للحصول علي قرض تمويل ترميم المنازل، لذا نوضح لكم عبر الفقرات التالية أهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية، كما نقوم أيضاً بتوضيح كافة الشروط اللازمة لقرض تمويل الترميم.

شروط قرض ترميم المنازل من بنك التسليف 1442ه‍

شملت شروط بنك التسليف لحصول المواطن على قرض الترميم الآتي:

ضرورة أن لا يتجاوز عمر طالب القرض عن 75 عام، كما لا يتجاوز أيضا عمر الكفيل عن 55 عام.

يجب أن يكون طالب القرض والكفيل من جنسية سعودية.

ضرورة أن يكون عمر المنزل يزيد عن 5 سنوات.

تقديم المستندات المطلوبة لتأكيد إمكانية سداد القرض.

تقديم ما يثبت امتلاك المنزل أو المنشأة، وان يكون مضي علي امتلاك المنزل عام على الأقل.

اذا استفاد المواطن من تمويل الترميم من قبل يجب أن يمر عامين على قرض التمويل الأول.

يجب أن لا تتجاوز مساحة الأرض السكنية للمنزل أو العقار عن 1000 متر.

قيمة قرض ترميم المنازل من بنك التسليف

ذكر بنك التنمية الإجتماعية”بنك التسليف” عن القيمة المالية المقدرة لتمويل المنازل والمنشآت والتي جاءت كالتالي:

قيمة التمويل لترميم المنازل المبنية من الطين تقدر (18000 ريالاً سعودياً).

المبنية من الطين تقدر (18000 ريالاً سعودياً). قيمة التمويل لترميم المنازل الشعبية تقدر (30000 ريالاً سعودياً).

الشعبية تقدر (30000 ريالاً سعودياً). قيمة التمويل لترميم المنازل المبنية من الخرسانة تقدر (60000 ألف ريال سعودي).

أهم قروض بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية حزمة كبيرة من القروض بهدف التيسير على كافة المواطنين السعوديين في شراء احتياجاتهم الأساسية وجاء من أهم تلك القروض التي لقت استحسان المواطنين التالي: