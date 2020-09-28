نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديم المساعدة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض ويوفر لهم التمويلات الميسرة مثل قرض الترميم وغيره من التمويلات والتي تغطي احتياجاتهم المالية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على فرصة عمل وزيادة الدخل الشهري للأسرة وسنتحدث من خلال هذا المقال عن أحد المنتجات المقدمة من البنك والذي يقدم لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب وهو قرض السيارة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.

ماهو قرض السيارة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

هو أحد التمويلات المقدمة من البنك بهدف مساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل حيث يتم الحصول على سيارة أجرة والعمل بها في مجال الأجرة العامة ويتم الحصول على سيارة للعمل بها في النقل المدرسي ويصل الحد الأقصى للقرض لسيارة الأجرة يصل إلى مائة ألف ريال والحد الأقصى للسيارة الملاكي والتي يتم الحصول عليها للعمل في مجال الأجرة يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال والحد الأقصى للسيارة التي يتم بها العمل في مجال النقل المدرسي ويصل إلى مائتين ألف ريال سعودي حيث يقدم البنك قرض السيارة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل.

شروط الحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يجب تزويد البنك بأي معلومة ائتمانية يريد الحصول عليها.

تحديد السيارة التي تريد الحصول عليها سيارة أجرة عامة أو سيارة ملاكي والعمل بها في مجال الأجرة أو سيارة للنقل المدرسي.

التقديم على التمويل لأحد فروع البنك.

بمجرد تسليم البنك السيارة للعميل يعتبر البنك غير مسؤول عن أي مخالفة مرورية بحق السيارة أو العميل وأنه غير مسؤول عند عدم دفع العميل لمبلغ التأمينات.

للحصول على المزيد من المعلومات عن شروط قروض بنك التنمية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك والتعرف على الخدمات المقدمة منه.

ضرورة الالتزام بسداد الأقساط الشهرية في مواعيدها المحددة.

عند عدم التزام العميل بدفع الأقساط الشهرية يحق للبنك التحفظ على السيارة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على قرض السيارة

هناك مجموعة من المستندات اللازمة والتي يجب توافرها حتي تتمكن من الحصول على القرض ومن هذه المستندات التالي: