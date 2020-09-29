نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التجارة تعلن 3 شروط لإصدار تصريح سفر للخارج للفئات المستثناة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم الاثنين، شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة.
وبينت الوزارة، وفقاً لما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هناك 3 شروط للحصول على تصريح السفر؛ أبرزها إثبات الصفة الوظيفية في المنشأة التجارية خلال المملكة.
وأشارت إلى أنه إذا كان صاحب الطلب مقيم في دولة المنشأة فيجب عليه تقديم وثيقة تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول، إضافة إلى بطاقة إقامة أو ما في حكمها (دائمة أو شبه دائمة) في دولة المنشأة، وأخيراً إلى كان مقدم الطلب سيصطحب عائلته من الدرجة الأولى يجب عليه تقديم بطاقة العائلة أو ما يثبت صلة القرابة.
ونوهت الوزارة، إلى أنه لن يتم النظر إلا في الطلبات التي تقدم عن طريق منصة "أبشر" فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التجارة تعلن 3 شروط لإصدار تصريح سفر للخارج للفئات المستثناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.