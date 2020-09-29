نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المشاريع الصغيرة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر هو من أساسيات بنك التنمية الاجتماعي حيث يسع البنك إلي رفع المستوي الاقتصادي لتلك الأسر حيث يسع إلي تمويل المشاريع الصغيرة . بدأ البنك في تلك الأيام أفتتاح بعض المشاريع . تمويل المشاريع الصغيرة وافتتاح بعض المشاريع قام بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح مجموعة من المشاريع بداية بذلك المشروع: كافيه يمام : قام البنك بافتتاح كافيه يمام في المنطقة الشرقية في مقر الجوازات وهو مشروع صغير قام بتمويله البنك لأحد الأسر المنتجة وذلك تحت إشراف نائب التمويل الاجتماعي وأيضا مدير جوازات المنطقة الشرقية يأتي افتتاح كافيه يمام كوسيلة مساعدة مالية وغير مالية للأسر المنتجة التي يقدمها البنك من أجل توفير حياة أفضل لتلك الأسر

ذلك التمويل يوفر البيئة المناسبة للأسر المنتجة خاصة في مجال الأغذية والمشروبات

حيث يقدم البنك أماكن مجهزة تحقق عائد مالي دائم

توجد تلك الأماكن في قطاعات مختلفه حكومية وخاصه

تقدم تلك المشاريع منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة من ايدي سعودية تسليم 14ريادي مركبات لدعم العمل الحر قام بنك التنمية الاجتماعية تسليم 14 ريادي لمركبات لدعم العمل الحر في محافظة بيشة في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن الجهود التي يقوم بها البنك لتشجيع العمل الحر لإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين لزيادة دخلهم

ذلك كالتمويل يستهدف العاطلين أو أصحاب الرواتب اقل من 14 ألف ريال ويرغبون في زيادة دخلهم وتشجيع الشباب ألى الاستقلال المالي خلال ممارسة الأعمال الحرة أطلاق منتج نفاذ لتمويل العمل الحر نفاذ هو أول منتج لتمويل الأعمال الحرة وذلك ضمن مبادرة بنك التنمية الاجتماعي السعودي وذلك بتخصيص مبلغ تمويلي يصل إلى 150الف ريال .

ذلك التمويل يستهدف صاحبي الأعمال الحرة من المواطنين وأصحاب الحرف منتج أفق لتمويل المنشئات الصغيرة قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق منتج افق وتمويل منشئات الصغيرة

فقد وصل المبلغ الإجمالي للتمويل يصل إلي 10 ملايين ريال

يهدف إطلاق أفق إلي دعم المنشئات الصغيرة ورفع مستوي الاقتصاد المحلي وخلق فرص للعمل

يأتي دور البنك في دعم منظومة ريادة الأعمال وخلق وظائف للمواطنين داخل تلك المنشئات

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