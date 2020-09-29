نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل بتطبيق اعتمرنا وكيفية الحصول على تصريح العمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء عودة العمرة مرة أخري بعد انقطاع دام لأكثر من ستة أشهر، وذلك إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وحرصا من القيادات السعودية على إقامة شعائر بيت الله الحرام وجهت بفتح الباب أمام المعتمرين مرة أخرى وسط إجراءات واحتياطات صحية كبيرة، كما قامت الحكومة السعودية بإطلاق تطبيق إلكتروني للحصول على تصريح العمرة، وسنتعرف من خلال هذا المقال على مزايا تطبيق اعتمرنا وخطوات التسجيل.

تطبيق اعتمرنا Eatmarna

يمكن لمن يريد عمل عمرة الحصول على التصريح إلكترونيا من خلال تطبيق اعتمرنا، والحصول على التصريح دون مقابل في الوقت الحالي، وذلك حسب تصريحات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، حيث أنه لن يسمح لأي أحد بالدخول للحرم المكي إلا من خلال الحصول على تصريح اعتمرنا، كما تعتمد خطة الوزارة على خروج 12 فوج من المعتمرين يوميا مما لا يقل عمرهم عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عام كمرحلة أولى للعمرة في هذا الوقت.

خطوات التسجيل بتطبيق اعتمرنا

يمكن التسجيل من خلال التطبيق عن طريق الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق اعتمرنا على الهاتف الجوال من خلال هذا الرابط على متجر ابل Eatmarna.

تسجيل بيانات الدخول المطلوبة.

اختيار الموعد المناسب لإقامة العمرة أو لزيارة بيت الله الحرام.

يتم بعدها الحصول على التصريح.

بعد ذلك يمكنك الذهاب إلى أحد مراكز نقل المعتمرين.

يتم إظهار التصريح للمسئولين في مراكز النقل، والحضور في الموعد المحدد.

للتسجيل في تطبيق اعتمرنا يجب على الشخص أن يقوم بالتسجيل في تطبيق توكلنا أولا للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، كما يجب الالتزام بلبس الكمامة أثناء القيام بالعمرة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، كما ستقوم وزارة الحج والعمرة بتقسيم المعتمرين خلال اليوم إلى مجموعات، وكل مجموعة تكون تابعة لمختص صحي مسئول عنها خلال رحلة العمرة كاملة.