نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 35 حساب المواطن 1442 – اكتوبر 2020 وعدد المستفيدين من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة 35 حساب المواطن 1442 يُعد استعلام حساب المواطن أكتوبر 2020 من أكثر الأمور بَحثًا على مُحرك البحث، خاصًة في هذه الأيام من بَعد إعلان الهيئة عن مَوعد نزول الدفعة رقم 35 من برنامج حساب المواطن، وأسماء المقبولين في النظام للحصول على الدعم النَقدي، وفي هذا المقال سَنٌدم لكم أبرز التفاصيل حول هذا الموضوع.

الدفعة 35 حساب المواطن 1442

برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي قدمتها الحكومة السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل لمُساعدتهم في مواجهة غلاء المعيشة ضمن رؤية السعودية 2030، تَحت إشراف من وزارة العمل والتَنمية الاجتماعية السعودية، ولقد وصل عدد المُستفيدين من البرنامج إلى الآن ما يَزيد عن 21 مليون مواطن سعودي.

شروط الاستفادة من الدعم

يَتم التَسجيل والاستعلام وتَحديث البيانات عبر الدخول على الموقع الرسمي من خلال الضغط على رابط حساب المواطن، ولقد تَم الإعلان أنه سَيتم الإعلان عن المقبولين في برنامج حساب المواطن في شهر أكتوبر الحالي عن طريق إرسال نَصية لهم عبر الجوال، وهؤلاء الذي تَم استيفاء كل الشروط المطلوبة فيهم مثل:-

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أن يَكون المُتقدم سعودي الجنسية ومُقيم.

لا يَمتلك سجل تجاري.

الأرامل والمُطلقات و عائلات المسجونين.

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442

يُمكن للمواطنين القيام بالاستعلام عن استحقاق حساب المواطن، ومَوعد نزول الدفعة 35 عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، برقم الهوية عبر الضغط على رابط موقع حساب المواطن، ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-

اختيار أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.

إدخال رقم الهوية بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة (إظهار النتيجة) ثم الانتظار لدقائق لحين تَحميل النتائج.

موعد نزول الدفعة 35 من حساب المواطن أكتوبر 2020

يُمكن للمُستفيدين من برنامج حساب المواطن، عن مَوعد نزول الدفعة عبر الموقع الرسمي، ولقد تَم الإعلان أنه من المُقرر صرف الدفعة رقم 35 من دعم حساب المواطن تَحديدًا في اليوم العاشر من شهر أكتوبر، على أن يَتم تَقديمه يومًا أو تَأجيله يومًا آخر.

وفي حالة إن تَصادف هذا اليوم عطلة رسمية، وبالفعل لقد تَم الإعلان أنه سَيتم صرف الدفعة في يوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر لأنه سَيُوافق يوم السبت وهو إجازة رسمية في جميع أنحاء المملكة، ويَنطبق هذا الأمر على الدفعات المُحولة للبنوك.