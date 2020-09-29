“التخصصات الصحية” تهيئ أكثر من 800 مسؤول “أمن صحي”.. وهذه هي مهامهم

بلادي – الرياض : أنهت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بالأكاديمية الصحية، تدريب الدفعة الأولى من برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف البالغ عددهم أكثر من 800 متدرب، حيث تجري الاختبارات للتأكد من جاهزيتهم للعمل في القطاع الصحي.

وأوضحت أن الخريجين سيمارسون مهامهم في المحافظة على سلامة المنشأة الصحية من الداخل والخارج، ومتابعة التزام منسوبي المنشأة وزوارها بشروط السلامة، والمساندة في حالات الطوارئ والكوارث من خلال تقديم الدعم في عمليات الإخلاء وتسهيل الإجراءات.

كما تتضمن مهامهم المحافظة على السلامة المرورية، وتوعية العاملين بسياسات وقواعد وتنظيمات الأمن والسلامة في المنشآت.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، إن برنامج الأمن الصحي يعمل على تزويد المتدربين بالمهارات المعرفية والمهارية والسلوكية، التي ستكون الداعم الرئيسي لواجباتهم المهنية في مجال الأمن والسلامة داخل المرافق الصحية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تدريباً عملياً ونظريًا لمدة 3 أشهر إضافة إلى أسبوعين للتدريب الميداني في أحد القطاعات الصحية، ليكتسب المتدرب المهارات المهنية والعلمية، وبعد اجتيازه يمنح شهادة إتمام التدريب في برنامج الأمن الصحي، والتي تؤهله للعمل ضمن موظفي الأمن والسلامة في القطاعات الصحية في المملكة.