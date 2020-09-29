“العقاري” يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر سبتمبر

بلادي – الرياض :أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الثلاثاء)، إيداع أكثر من نصف مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر سبتمبر 2020م.
وأوضح المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، أن 525 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.
وأبان أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017م وحتى شهر سبتمبر الجاري، تجاوزت 23.4 مليار ريال.
وأشار إلى استفادة أكثر من 341 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة من برنامج “القرض المدعوم” منذ يونيو 2017م وحتى نهاية أغسطس الماضي من العام الجاري.
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