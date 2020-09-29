“التأمينات”: تمديد دعم السعوديين العاملين في المنشآت المتضررة من كورونا 3 أشهر إضافية

بلادي – الرياض : أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صدور الموافقة بتمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس “كورونا” عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

وقالت “التأمينات” في بيان اليوم (الثلاثاء)، إنه سيتم تمديد الدعم لمدة 3 أشهر إضافية، اعتبارًا من نوفمبر 2020م وحتى يناير من العام المقبل، مبينةً أن مجموع مدة الدعم الذي حَظِيَ به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، بلغ 9 أشهر.

وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة التي لا تزال متضررة من الجائحة، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

Advertisements

وأبانت أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة، اعتباراً من 1 أكتوبر وقبل 15 من نفس الشهر، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أونلاين.

وفي حال عدم الالتزام بذلك، بيّنت المؤسسة أنه سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة، على أن يتحمل صاحب العمل دفع أجور كامل الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أيٍ من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى والتي سيتوقف الدعم عنها، فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.