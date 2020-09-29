“آل الشيخ”: المواقيت ومرافق الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية

بلادي – الرياض : أعلن وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اكتمال استعدادات الوزارة، من خلال تجهيز كافة المواقيت، لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأوضح آل الشيخ أن الوزارة منذ صدور الأمر السامي بعودة العمرة تدريجيا، عملت على توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لتوفير سبل الراحة والطمأنينة والسلامة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

وأشار إلى أن عمل الوزارة في موسم العمرة يتركز في تهيئة المساجد والمواقيت وفق البروتوكولات الصحية، وتكليف عدد من الدعاة بالمواقيت للقيام بعمل التوعية الإسلامية، إلى جانب تكليف عدد من مراقبي الصيانة والتشغيل لمتابعة الأعمال وتقييم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على مدار الساعة.

يذكر أنه صدرت مؤخرا الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، وسيتم السماح في المرحلة الأولى بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد المقبل 4 أكتوبر 2020.