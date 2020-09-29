“الصحة”: تسجيل 539 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 696 خلال الـ24 ساعة الماضية

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4739 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 334187 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 696 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 318542 حالة.