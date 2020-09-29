وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

بلادي – الرياض : نعى الديوان الأميري اليوم (الثلاثاء)، أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، الذي وافته المنية فجر اليوم، عن عمر يناهز الـ91 عاما.

وكان الديوان الأميري في دولة الكويت قد أعلن قبل نحو شهرين أن أمير البلاد الشيخ صباح غادر متجهاً إلى أمريكا لاستكمال العلاج، بناءً على مشورة الفريق الطبي المعالج بعد إجراء العملية الجراحية.

والشيخ صباح من مواليد مدينة الجهراء شمال غرب الكويت العاصمة، في 16 يونيو عام 1929، تولى إمارة الكويت في يناير 2006 خلفًا لسعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية.